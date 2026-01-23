Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες Πέμπτη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης Κούρδων στην Αμβέρσα, δήλωσε εκπρόσωπος της βελγικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Δύο από τους έξι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία της Αμβέρσας, κοντά στο κτήριο της Όπερας.

«Η διαδήλωση ήταν ειρηνική και χωρίς επεισόδια. Πολλές οικογένειες, γυναίκες, νέοι και παιδιά συμμετείχαν. Καθώς οι συγκεντρωμένοι αποχωρούσαν, κούρδοι διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ανδρών», ανέφερε εκπρόσωπος της κουρδικής κοινότητας στο Βέλγιο. Οι δράστες «είχαν παρεισφρήσει στη διαδήλωση» και «ξαφνικά έβγαλαν μαχαίρια» και άρχιζαν να επιτίθενται «αδιακρίτως» σε διαδηλωτές, αφηγήθηκε.

🇧🇪 6 STABBED AT ANTWERP KURDISH RALLY, 2 ARRESTED🚨 ​At least six people were injured, two critically, after attackers targeted a pro-Kurdish demonstration in Antwerp’s Opera Square on Thursday evening. Police arrested two suspects who allegedly infiltrated the crowd… pic.twitter.com/9I5tS1FYNJ — Info Room (@InfoR00M) January 22, 2026

Τέσσερις ύποπτοι για την επίθεση συνελήφθησαν και ανακρίνονται, σύμφωνα με τη βελγική αστυνομία, η οποία εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσει τους δράστες.