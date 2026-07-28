Οι υποψίες στελεχών του Συμμαχικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων (SHAPE) πυροδότησαν τις αστυνομικές έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας στο Βέλγιο.

Μετά από εφόδους στην κατοικία και το χώρο εργασίας της, την Πέμπτη, οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης την επομένη. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή Εισαγγελία, η κατηγορούμενη βαρύνεται με υποψίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διενέργεια κατασκοπείας υπέρ τρίτης χώρας, χωρίς, ωστόσο, να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητά της ή το κράτος για λογαριασμό του οποίου δρούσε.

Το αρχηγείο του SHAPE, που εδρεύει κοντά στη Μονς στο δυτικό Βέλγιο, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα σχεδιασμού και συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, απέναντι σε διεθνείς απειλές. Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, εκπρόσωπος του αρχηγείου διαβεβαίωσε ότι η λειτουργία της Συμμαχίας δεν έχει επηρεαστεί, υπογραμμίζοντας πως τα συστήματα διοίκησης, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι αποστολές συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου τον κομβικό ρόλο του Βελγίου ως πεδίου δράσης ξένων μυστικών υπηρεσιών, καθώς η χώρα φιλοξενεί τόσο τις πολιτικές και στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ, όσο και τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπόθεση αυτή προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων συμβάντων, όπως η αποκαλυφθείσα κινεζική κυβερνοεπίθεση κατά των βελγικών υπηρεσιών πληροφοριών τον προηγούμενο χρόνο, αλλά και η σύλληψη Βέλγου αστυνομικού με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας και της Ρωσίας.