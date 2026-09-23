Οι κυβερνήσεις του Βελγίου και της Ρουάντας ανακοίνωσαν χθες Τρίτη πως αποκαθιστούν τις διπλωματικές σχέσεις τους, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2025, με κοινή ανακοίνωση των ΥΠΕΞ που δόθηκε στη δημοσιότητα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο χώρες «αποφάσισαν μαζί την 22η Σεπτεμβρίου 2026 να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους. Προς τον σκοπό αυτό, οι πρεσβείες τους θα ανοίξουν ξανά στο εγγύς μέλλον», ανέφεραν τα υπουργεία Εξωτερικών σε κοινή ανακοίνωσή τους.

(ENG) RWANDA-BELGIUM JOINT STATEMENT ON THE RESTORATION OF DIPLOMATIC RELATIONS (FR) RWANDA-BELGIQUE COMMUNIQUÉ CONJOINT SUR LA RESTORATION DES RELATIONS DIPLOMATIQUES To read more / pour plus de détails: https://t.co/405z4VVwCw pic.twitter.com/n9rYBRFysw — Ministry of Foreign Affairs & Int’l Cooperation (@RwandaMFA) September 22, 2026

Το Κιγκάλι διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του με τις Βρυξέλλες –το βασίλειο του Βελγίου ήταν ως την ανεξαρτησία της, το 1961, η αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη στη Ρουάντα– τον Μάρτιο του 2025, κατηγορώντας τη βελγική κυβέρνηση πως συντάχθηκε με την Κινσάσα στην ένοπλη σύγκρουση στη ΛΔ Κονγκό.