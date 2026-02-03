Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου (φωτό), αδερφός του βασιλιά Φιλίππου, ανέφερε σήμερα ότι είχε δυο «κατ’ ιδίαν» συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπστιν, (φωτό), αφού το όνομά του εμφανίστηκε σε έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019.

Όπως διευκρίνισε στο βελγικό πρακτορείο ειδήσεων (Belga), οι συναντήσεις αυτές έγιναν κατόπιν αιτήματος του Έπστιν, η πρώτη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η άλλη στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο 62χρονος πρίγκιπας δήλωσε ότι δεν συνάντησε ποτέ τον Τζέφρι Έπστιν σε «δημόσια ή συλλογική εκδήλωση».

Η διευκρίνιση αυτή έγινε αφότου αρχικά ο πρίγκιπας Λοράν είχε δηλώσει πως «ουδέποτε» παρέστη σε εκδήλωση παρουσία του Έπστιν ή συνεργατών του.

Ανέφερε επίσης ότι ο Έπστιν είχε επικοινωνήσει μαζί του αρκετές φορές την περίοδο που έκανε την πρακτική του «στον ΟΗΕ και σε μια μεγάλη τράπεζα» στη Νέα Υόρκη. «Ήθελε να συναντήσει τους γονείς μου για να τους συστήσει σε δισεκατομμυριούχους φίλους του», δήλωσε ο πρίγκιπας Λοράν, συμπληρώνοντας ότι είχε απορρίψει το αίτημα.

Μια δεκαετία αργότερα, το 2012, ο Έπστιν επικοινώνησε ξανά με τον Βέλγο πρίγκιπα και τον προσκάλεσε σε δείπνο στο Παρίσι, «παρουσία (σύμφωνα με τον ίδιο) ενός αρχηγού κράτους, καθώς και πλουσίων και ισχυρών προσώπων». Ο πρίγκιπας Λοράν ανέφερε πως αρνήθηκε την πρόσκληση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ