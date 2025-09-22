Μερικά από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έδωσαν μάχη χθες (21/09) για να επιστρέψουν στην ομαλή λειτουργία τους, μετά από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν στα αυτόματα συστήματα καταχώρησης / εγγραφής των επιβατών (check-in), με τις Βρυξέλλες να ζητούν από τις αεροπορικές εταιρίες να προχωρήσουν σε ακύρωση του 50% των προγραμματισμένων για σήμερα αναχωρήσεων αεροσκαφών, εξαιτίας των προβλημάτων που επιμένουν.

 

Χάκερς την Παρασκευή, στοχοποίησαν την Collins Aerospace που διαχειρίζεται τα συστήματα check in, ιδιοκτησίας της RTX, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο (που έχει τη μεγαλύτερη επιβατική διακίνηση στην Ευρώπη) του αεροδρομίου του Βερολίνου, αλλά και του αεροδρομίου των Βρυξελλών. Οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες γραμμές, ακυρώσεις και καθυστερήσεις το Σάββατο.

 

 


Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σημαντικά χθες στο Βερολίνο και στο Χίθροου, σύμφωνα με αξιωματούχους, αλλά και σχετικά δεδομένα, ενώ οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίζονταν. Σε μία ανακοίνωσή της, σήμερα το πρωί η Collins ανέφερε ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και με αεροπορικές εταιρίες που είναι πελάτες της και βρίσκεται στα τελευταία στάδια των ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των συστημάτων.

Λιγότερες καθυστερήσεις σήμερα στο Χίθροου

Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία σήμερα (22/09) μειώνονται οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, αλλά η επίθεση στον κυβερνοχώρο εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις.

Οι καθυστερήσεις σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν μειωθεί σημαντικά σήμερα, αν και παραμένουν σε επίπεδα που επηρεάζουν την κανονικότητα των πτήσεων. Συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο Χίθροου καταγράφει χαμηλό επίπεδο καθυστερήσεων, ενώ το Βερολίνο αντιμετωπίζει μέτρια καθυστέρηση και οι Βρυξέλλες σημειώνουν σοβαρές, αν και μειούμενες, καθυστερήσεις.

Η επίθεση στον κυβερνοχώρο, η οποία επηρέασε το σύστημα τσεκ-ιν του αεροδρομίου των Βρυξελλών, έχει προκαλέσει διαταραχές στα συστήματα του αερολιμένα, με τις αρχές να συνεργάζονται στενά με την Collins Aerospace για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων. Παράλληλα, οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.
Η RTX χαρακτήρισε το συμβάν «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο», ενώ ανάλογες επιθέσεις έχουν επηρεάσει και άλλους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η υγειονομική περίθαλψη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Jaguar Land Rover και Marks & Spencer.

 

Οι αρχές των αεροδρομίων επιδιώκουν την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των επιβατών.Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς η Collins Aerospace δεν έχει παραδώσει ακόμα μια ασφαλή και ενημερωμένη έκδοση του συστήματος MUSE, το οποίο διαχειρίζεται τη διαδικασία καταγραφής και ελέγχου των επιβατών.

