Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η γιγαντιαία επιχειρησιακή προσπάθεια για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που έχει καταγραφεί ποτέ στο Βέλγιο, η οποία ξέσπασε την Παρασκευή 14 Αυγούστου στο φυσικό καταφύγιο Χάι Φενς στα ανατολικά της χώρας.

Έχοντας ήδη αποτεφρώσει 30.000 στρέμματα —έκταση υπερδιπλάσια από την καταστροφική πυρκαγιά του 2011— το κύριο μέτωπο κατευθύνεται πλέον προς τα γερμανικά σύνορα.

Στην περιοχή επιχειρούν αδιάκοπα ισχυρές βελγικές δυνάμεις, ενισχυμένες από τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το στρατό και ντόπιους αγρότες, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με τη συνδρομή τριών ελικοπτέρων και δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Οι ελπίδες των αρχών για τον περιορισμό της πύρινης λαίλαπας εστιάζονται στις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, όπως η πτώση της θερμοκρασίας και η αύξηση της υγρασίας.

Παρά το γεγονός ότι οι αντιπυρικές ζώνες συγκράτησαν το μέτωπο μακριά από τους οικισμούς και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες, οι τοπικές αρχές της Λιέγης διατηρούν σε ισχύ τις εντολές εκκένωσης λόγω των υψηλών επιπέδων καπνού.

Παράλληλα, στην απέναντι πλευρά των συνόρων, η γερμανική πόλη Μονσάου απηύθυνε σύσταση στους κατοίκους να απομακρυνθούν προληπτικά εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό εκδηλώθηκε εν μέσω του πέμπτου κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που δημιουργεί ολοένα και πιο θερμές και ξηρές συνθήκες.