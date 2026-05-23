Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στο Βελιγράδι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες φοιτητικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ομάδα νεαρών διαδηλωτών επιχείρησε να προσεγγίσει το γειτονικό πάρκο, όπου από το πρωί έχουν κατασκηνώσει υποστηρικτές του προέδρου, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να αποτρέψει τη συμπλοκή των δύο πλευρών. Όταν οι διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα, οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης για να τους απωθήσουν.

Kontejneri zapaljeni kod Tašmajdanskog parka. Reporterka N1 javlja da deluje kao da je čitav MUP večeras na ulicama Beograda. Policija u Bulevaru kralja Aleksandra potiskuje grupu koja se kreće ka Ustavnom sudu, a odakle su ka policiji poletele kamenice, vatromet, topovski udari,… pic.twitter.com/6aLNgoNZfL — TV N1 Beograd (@n1srbija) May 23, 2026

Αυτή την ώρα στην περιοχή επικρατεί ηρεμία, καθώς ο κύριος όγκος των συγκεντρωμένων έχει αποχωρήσει, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν αναπτυγμένες σε όλους τους γύρω δρόμους.

Η σημερινή κινητοποίηση, που πραγματοποιήθηκε υπό το σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν», είχε ως κεντρικό αίτημα την άμεση προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος ήταν να αποδειχθεί ότι το φοιτητικό κίνημα διατηρεί ισχυρά ερείσματα στην κοινωνία.

Στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» και μίλησαν διακεκριμένες προσωπικότητες της χώρας, πανεπιστημιακοί καθηγητές, δικαστικοί λειτουργοί που έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους αλλά και γνωστοί ηθοποιοί της χώρας.

Blokaderski protesti večeras su ponovo eskalirali u otvoreno nasilje nakon što su pojedini demonstranti napali policiju u centru Beograda i izazvali novi haos na ulicama glavnog grada.#informer #blokaderi #divljanje #beograd pic.twitter.com/OJxcHsWEom — Informer (@InformerNovine) May 23, 2026

Η σημερινή διαδήλωση αποτελεί την τέταρτη μεγάλη κινητοποίηση των φοιτητών στην πρωτεύουσα, επιστεγάζοντας έναν μακρύ κύκλο αντιδράσεων που ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2024, μετά την κατάρρευση της οροφής στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Τον Δεκέμβριο του 2024 ξεκίνησαν επίσημα οι φοιτητικές κινητοποιήσεις με βασικό αίτημα την πάταξη της διαφθοράς και της κρατικής αδιαφάνειας.

Στις 15 Μαρτίου του 2025 πραγματοποιήθηκε η μαζικότερη διαδήλωση μέχρι σήμερα. Η χρήση «ηχητικού κανονιού» από τις αρχές κατέστειλε βίαια τη συγκέντρωση, προκαλώντας την έντονη καταδίκη διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, τον Μάιο του οι φοιτητές κλιμάκωσαν τη στάση τους ζητώντας πρόωρες κάλπες, ενώ ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ψηφοδελτίου, αποτελούμενου αποκλειστικά από τεχνοκράτες και προσωπικότητες, χωρίς προηγούμενο πολιτικό παρελθόν.