Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Βελιγράδι από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (07/09) για την κηδεία του καταδικασμένου εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς.

Ο Μλάντιτς πέθανε στα τέλη Αυγούστου, σε ηλικία 84 ετών, ενώ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Χάγη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο στη Βοσνία.

Βίντεο από το λαϊκό προσκύνημα στη Σερβία:

Πλήθος πενθούντων επισκέφτηκε τον ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι από τις 7 π.μ. (05:00 GMT) για να αποδώσει τιμές, με πολλούς να ασπάζονται το κλειστό φέρετρο του Μλάντιτς. Η αστυνομία είχε αποκλείσει δρόμους στη γύρω περιοχή της πόλης καθώς άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα πλήθη.

Σερβικές σημαίες υψώθηκαν σε κοντινή απόσταση, ενώ ένα τεράστιο πανό που είχε απλωθεί απέναντι από τον δρόμο έγραφε: «Καλώς όρισες, Στρατηγέ, ευχαριστούμε τη μητέρα σου που γέννησε έναν ήρωα, για να επιστρέψει η δόξα της Σερβίας».

Αντιδράσεις

Το φέρετρο του Μλάντιτς έφτασε στη χώρα την περασμένη εβδομάδα με κυβερνητικό αεροσκάφος, μεταφερόμενο από έξι στρατιώτες και καλυμμένο με σημαίες. Καθώς μεταφερόταν από το αεροδρόμιο με μηχανοκίνητη πομπή, ομάδες νεαρών ανδρών κρατούσαν πανό με το οποίο εξυμνούσαν τον πρώην στρατηγό, ενώ ορισμένοι αστυνομικοί εθεάθησαν να χαιρετούν στρατιωτικά καθώς περνούσε.

Οι εικόνες της περασμένης εβδομάδας προκάλεσαν την καταδίκη της Επιτρόπου Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρτα Κος, η οποία ακύρωσε την επικείμενη επίσκεψή της στη Σερβία την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι «η ηρωοποίηση που περιβάλλει τον θάνατό του είναι ασύμβατη με τις αξίες στις οποίες βασίζεται η ευρωπαϊκή πορεία».

Ο Ντένις Μπετσίροβιτς, πρόεδρος της τριμερούς προεδρίας της Βοσνίας, τη χαρακτήρισε «πράξη ταύτισης της ηγεσίας της Σερβίας με έναν από τους χειρότερους δολοφόνους στην ευρωπαϊκή ιστορία». «Αυτό έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον ολόκληρης της περιοχής», έγραψε στο Facebook την περασμένη Παρασκευή.

«Ο Χασάπης της Βοσνίας»

Οι ωμότητες του Μλάντιτς κατά τη διάρκεια του πολέμου και της διάλυσης της πρώην Γιουγκοσλαβίας του χάρισαν το προσωνύμιο «Χασάπης της Βοσνίας» στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζουμε πως ο πόλεμος του 1992-1995 άφησε πίσω του περίπου 100.000 νεκρούς και 2,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Ο Μλάντιτς ήταν η στρατιωτική ηγετική μορφή των Βόσνιων Σέρβων, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και τον ηγέτη των Βόσνιων Σέρβων Ράντοβαν Κάρατζιτς.

Το δικαστήριο του ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου τον καταδίκασε για γενοκτονία σχετικά με τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, όπου οι δυνάμεις των Βόσνιων Σέρβων σκότωσαν περίπου 8.000 Βόσνιους Μουσουλμάνους άνδρες και αγόρια σε μια ασφαλή ζώνη υπό την προστασία του ΟΗΕ. Η θηριωδία αυτή ήταν η χειρότερη αιματοχυσία στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.