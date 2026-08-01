Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 28χρονης Ρωσίδας Λιουντμίλα Τούρκοβα, η οποία είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για διακοπές.

Το μοντέλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τα τέλη Ιουλίου, εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε μια βαλίτσα πεταμένη σε κανάλι στην περιοχή Padinska Skela.

Οι σερβικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου Τούρκου στο αεροδρόμιο της σερβικής πρωτεύουσας, την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει από τη χώρα.

Η εξαφάνιση και το τελευταίο ανατριχιαστικό μήνυμα

Η 28χρονη είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για διακοπές δύο εβδομάδων.

Τα ίχνη της χάθηκαν το βράδυ της 25ης Ιουλίου, αφού προηγουμένως είχε ενημερώσει τους συγγενείς και τους φίλους της ότι θα έβγαινε να συναντήσει μια παρέα σε νυχτερινό κέντρο.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα, και έκτοτε το κινητό της απενεργοποιήθηκε, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με την thesun, στις εκκλήσεις για τον εντοπισμό της περιγραφόταν ως μια γυναίκα ύψους 1,60 μ. με μακριά ξανθά μαλλιά, piercing στη μύτη και χαρακτηριστικά τατουάζ στους μηρούς, τα πόδια και τους ώμους.

Ο εντοπισμός της σορού στη βαλίτσα

Μετά από έρευνες έξι ημερών, η τραγική αυλαία έπεσε το βράδυ της Πέμπτης (30/07).

Κάτοικοι της περιοχής Padinska Skela, κοντά στο κανάλι Βίζελι (Vizelj) έξω από το κέντρο του Βελιγραδίου, εντόπισαν ένα ύποπτο αντικείμενο στα νερά.

Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, με τη συνδρομή εκπαιδευμένου σκύλου, ανέσυρε μια βαλίτσα, στο εσωτερικό της οποίας βρισκόταν το άψυχο σώμα της 28χρονης.

Η σορός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για τη διενέργεια νεκροψίας-Categorization, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Σύλληψη 25χρονου Τούρκου στο αεροδρόμιο

Μετά από έρευνα των σερβικών Αρχών, βασικός ύποπτος της υπόθεσης είναι ένας 25χρονος Τούρκος υπήκοος ο οποίος συνελήφθη στο Αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου, την ώρα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για να εγκαταλείψει τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η αστυνομία πιστεύει ότι ο ύποπτος σκότωσε την Τούρκοβα τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιουλίου μέσα σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην περιοχή Μπόρτσα.

Στη συνέχεια, έκρυψε τη σορό της στη βαλίτσα και τη μετέφερε στο κανάλι, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Εισαγγελικών Αρχών της Σερβίας, οι οποίες διερευνούν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας.