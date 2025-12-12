Μια γυναίκα στη Βενετία, πιθανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, έκλεψε ένα πλοιάριο φορτωμένο με εμπόρευμα το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στους πρόποδες της Γέφυρας Ριάλτο.

Επιβιβάστηκε σε αυτό και έβαλε μπροστά τη μηχανή, προσπαθώντας να αποπλεύσει προς τον Άγιο Μάρκο, αλλά μετά από μια σύντομη διέλευση του καναλιού, έπεσε στην όχθη, καταστρέφοντας ένα πρόσφατα ανακαινισμένο κιγκλίδωμα.

Αρκετά πακέτα έπεσαν στο νερό και ακολούθησε χάος στους πρόποδες της γέφυρας, προτού παρέμβουν οι αρχές και τη συλλάβουν.

Πηγές: ΑNSA, La Repubblica, Fanpage.it