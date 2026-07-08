Ένα αδιανόητο θρίλερ, που κινείται ανάμεσα στο θαύμα της επιβίωσης και το απόλυτο μυστήριο, εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα με θύμα μια Ελληνίδα ομογενή.

Η άτυχη γυναίκα κατάφερε το αδύνατο: να κρατηθεί στη ζωή και να ανασυρθεί ζωντανή από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε, 13 ολόκληρες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Ωστόσο, η χαρά της διάσωσης μετατράπηκε γρήγορα σε αγωνία, καθώς από τη στιγμή του απεγκλωβισμού της τα ίχνη της έχουν χαθεί μυστηριωδώς και πλέον αναζητείται παντού.

Το απόλυτο χάος «φρενάρει» τις έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να «χτενίζουν» την περιοχή, όμως η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο εντοπισμός της ομογενούς έχει μετατραπεί σε άλυτο γρίφο, κυρίως λόγω της γενικευμένης κατάρρευσης των κρατικών υποδομών στη Βενεζουέλα.

Η παντελής έλλειψη οργάνωσης, ο συντονισμός που ουσιαστικά δεν υπάρχει και η απουσία επίσημων στοιχείων από την πλευρά των τοπικών αρχών υψώνουν ανυπέρβλητα εμπόδια στις επίσημες προσπάθειες των διασωστών, αφήνοντας την οικογένειά της στο απόλυτο σκοτάδι.

Συναγερμός στην ελληνική ομογένεια

Μπροστά σε αυτό το κρατικό αδιέξοδο και με τον χρόνο να κυλά απειλητικά, η ελληνική ομογένεια της Βενεζουέλας δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Τα μέλη της κοινότητας έχουν κινητοποιηθεί αυτόνομα και με δική τους πρωτοβουλία διεξάγουν παράλληλες έρευνες.

Οι Έλληνες της περιοχής ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε πιθανό καταφύγιο, ερχόμενοι σε επαφή με νοσοκομεία, κέντρα πρώτων βοηθειών, δομές προσωρινής φιλοξενίας αλλά και πρόχειρους καταυλισμούς σεισμοπλήκτων, ελπίζοντας ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε κάπου για τις πρώτες βοήθειες μέσα στον γενικό πανικό και απλά δεν έχει καταγραφεί το όνομά της.