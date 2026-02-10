Αναβλήθηκε η κοινοβουλευτική συνεδρίαση για την έγκριση του νομοσχεδίου περί γενικής αμνηστίας στη Βενεζουέλα, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, όπως ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα.

Την Πέμπτη, το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση και είχε προγραμματίσει περαιτέρω συζήτηση την Τρίτη για την έγκρισή του.

Μια κοινοβουλευτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστή η ημερήσια διάταξη.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες υποσχέθηκε την 8η Ιανουαρίου να αφήσει ελεύθερους τους πολιτικούς κρατούμενους, όμως σύμφωνα με την αντιπολίτευση και ΜΚΟ οι αποφυλακίσεις γίνονται με το σταγονόμετρο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP