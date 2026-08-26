Σε ρυθμούς κανονικότητας ετοιμάζεται να επιστρέψει το διεθνές αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ», ο βασικός αερολιμένας που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας. Μετά την αναστολή της λειτουργίας του εξαιτίας του καταστροφικού διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου, το αεροδρόμιο θα ανοίξει ξανά τις πύλες του την 1η Σεπτεμβρίου.

Την επαναλειτουργία ανακοίνωσε την Τρίτη, 25 Αυγούστου, το αρμόδιο δημόσιο ινστιτούτο διαχείρισης (IAIM – Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía). Όπως ξεκαθαρίζεται στη σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, θα χρησιμοποιηθούν προσωρινές εγκαταστάσεις: «Οι λειτουργίες θα αρχίσουν επίσημα στους προσωρινούς τερματικούς χώρους (…) τόσο για τις εθνικές, όσο και για τις διεθνείς πτήσεις».

Το ινστιτούτο διαχείρισης του αεροδρομίου εδρεύει στη βόρεια πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής, δεχόμενη το βαρύτερο πλήγμα από τη διπλή σεισμική δόνηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εγκέλαδος άφησε πίσω του μια ανείπωτη εθνική τραγωδία, με τον απολογισμό να ξεπερνά τους 6.500 νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπους να αγνοούνται. Οι υποδομές του αεροδρομίου είχαν υποστεί σοβαρότατες ζημιές από τον σεισμό. Ως εκ τούτου, όλο το προηγούμενο διάστημα ο αερολιμένας παρέμενε αυστηρά κλειστός για τις εμπορικές πτήσεις, διατηρώντας ωστόσο τους διαδρόμους του ανοιχτούς αποκλειστικά για την υποδοχή αεροσκαφών που μετέφεραν ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια.