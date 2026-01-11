Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18, ανακοίνωσαν το Σάββατο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχε επιβεβαιωθεί η απελευθέρωση εννέα κρατουμένων.

Η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους που είναι γνωστές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα είναι ένα σημάδι «επιδίωξης ειρήνης» και ότι ακύρωσε ένα προγραμματισμένο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της χώρας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters