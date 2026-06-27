Συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια κτηρίου το οποίο κατέρρευσε στο Καράκας από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, αποδοκίμασαν χθες Παρασκευή την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν στην Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επισκεπτόταν μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κοντά σε κτήριο που κατέρρευσε την Τετάρτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης έκανε λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.