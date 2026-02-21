Το δικαστικό σύστημα της Βενεζουέλας ενέκρινε την αποφυλάκιση 379 πολιτικών κρατουμένων μετά την υιοθέτηση ενός νόμου περί χορήγησης αμνηστίας που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

 


«Η εισαγγελική αρχή υπέβαλε αιτήματα χορήγησης αμνηστίας σε αρμόδια δικαστήρια για συνολικά 379 άτομα», δήλωσε χθες (20/2) βράδυ ο βουλευτής Χόρχε Αρεάθα, που προεδρεύει της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία.

 


«Αυτά τα άτομα πρόκειται να αφεθούν ελεύθερα και να τους χορηγηθεί αμνηστία». Την Πέμπτη (19/2) εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί, από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

 

 

 

