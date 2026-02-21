Το δικαστικό σύστημα της Βενεζουέλας ενέκρινε την αποφυλάκιση 379 πολιτικών κρατουμένων μετά την υιοθέτηση ενός νόμου περί χορήγησης αμνηστίας που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

“The releases that have taken place since the official announcement on January 8 are isolated, tactical measures aimed at easing international pressure.” Venezuela’s new gov’t has released hundreds of political detainees. But does that mean freedom? https://t.co/rXS7m9Pi0x — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 20, 2026



«Η εισαγγελική αρχή υπέβαλε αιτήματα χορήγησης αμνηστίας σε αρμόδια δικαστήρια για συνολικά 379 άτομα», δήλωσε χθες (20/2) βράδυ ο βουλευτής Χόρχε Αρεάθα, που προεδρεύει της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία.

🇻🇪 #Venezuela’s National Assembly on Thursday unanimously approved an #amnesty law expected to free hundreds of political #prisoners, marking a major shift after years of socialist rule. Read more ➡️ https://t.co/GqvrwTSeSc pic.twitter.com/hsrqyLBTdP — FRANCE 24 English (@France24_en) February 20, 2026



«Αυτά τα άτομα πρόκειται να αφεθούν ελεύθερα και να τους χορηγηθεί αμνηστία». Την Πέμπτη (19/2) εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί, από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις.