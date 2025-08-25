Οι Αρχές της Βενεζουέλας απελευθέρωσαν την Κυριακή οκτώ αντιφρονούντες, δύο εκ των οποίων είναι Ιταλοί υπήκοοι, και έθεσαν άλλους πέντε σε κατ’ οίκον περιορισμό, ανακοίνωσε μια πτέρυγα της αντιπολίτευσης που διαπραγματεύεται τακτικά τέτοιες αποφυλακίσεις με την κυβέρνηση.

Οι περισσότεροι από τους κρατούμενους αυτούς είχαν κατηγορηθεί για υπόθεση διαφθοράς σε δήμους που ελέγχονται από την αντιπολίτευση.

«Σήμερα, πολλές οικογένειες μπόρεσαν να σφίξουν στην αγκαλιά τους τους συγγενείς τους. Ξέρουμε ότι απομένουν ακόμη πολλοί και δεν τους ξεχνάμε, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για όλους» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία Ενρίκε Καπρίλες.

«Το λέγαμε ανέκαθεν και επιμένουμε: θα μιλήσουμε με οποιονδήποτε ώστε να μην υπάρχει στο εξής ούτε ένας πολιτικός κρατούμενος στη Βενεζουέλα μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Καπρίλες, αποφυλακίστηκαν οι Βίκτορ Χουράδο, Σιμόν Βάργκας, Αρέλις Οχέδα Εσκαλάντε, Μάιρα Κάστρο, Ντιάνα Μπερίο, Γκόρκα Καρνεβάλι και Μαργκαρίτα Ασέντσο, καθώς και ο πρώην βουλευτής Αμέρικο Ντε Γκράτσια ο οποίος είχε συλληφθεί μετά την κρίση που ξέσπασε με αφορμή την επανεκλογή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο το 2024.

Η ιταλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την αποφυλάκιση του Αμέρικο Ντε Γκράτσια και της Μαργκαρίτα Ασέντσο, διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει τις ενέργειές της για την απελευθέρωση όλων των Ιταλών που κρατούνται ακόμη στη Βενεζουέλα.