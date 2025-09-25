Ο σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη βορειοδυτική Βενεζουέλα την Τετάρτη 24/9, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία USGS, έγινε σε απόσταση περισσότερη των 600 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας με το επίκεντρό του να βρίσκεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της κοινότητας Μένε Γκράντε στην πολιτεία Ζούλια.

Αρχικά η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έδωσε αμέσως πληροφορίες για τον σεισμό, ο οποίος, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία, συνέβη σε εστιακό βάθος 7,8 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές πολιτείες, καθώς και στην Κολομβία.

Πολλοί κάτοικοι εκκένωσαν κτίρια κατοικιών και γραφείων σε περιοχές κοντά στα σύνορα. Δεν αναφέρθηκαν αμέσως ζημιές σε καμία από τις δύο χώρες.

Pánico causó en Cúcuta el sismo de magnitud 6.1 que se registró a las 5:21 de este miércoles con epicentro en Mene Grande, estado de Zulia, en Venezuela. Universidades, edificios, viviendas, locales comerciales y establecimientos públicos fueron evacuados por prevención. pic.twitter.com/5PzQEUsT90 — Ecolecuá (@lorenzolizarazo) September 24, 2025

Από τον σεισμό καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ με τα προϊόντα να γίνονται σωρός, άνοιξαν και αρκετοί δρόμοι, ενώ μέχρι και φανάρια κυκλοφορίας κατέρρευσαν.

Lo peor del caso es que al no ser zona sísmica la arquitectura no es sísmica, aquí llega a activarse cualquier falla de las que hay cercanas y se jode literalmente todo — VicMan 𝕏 (@VicMqn) September 25, 2025

Η ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής

Το Μένε Γκράντε βρίσκεται στην ανατολική ακτή της λίμνης Μαρακαΐμπο, μια σημαντική περιοχή για την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας. Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η περιφέρεια της Καραϊβικής πλάκας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα τεκτονικών συστημάτων, με τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες πλάκες (Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Νάζκα και Κόκος).