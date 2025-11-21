Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μια ακόμη πυρκαγιά – η δεύτερη μέσα σε έναν μήνα – ξέσπασε σε εγκατάσταση της εταιρείας Petrocedeño, στην πολιτεία Ανσοάτεγκι της ανατολικής Βενεζουέλας, όπως ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πετρελαίου PdVSA.

Το συμβάν σημειώθηκε την Πέμπτη 20/11  και, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η πυρκαγιά σβήστηκε πλήρως  ενώ, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε γειτονικές κοινότητες.

Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ένα μήνα στο ίδιο διυλιστήριο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τη σταθερότητα της υποδομής.

Στην ανακοίνωσή της, η PdVSA τόνισε ότι η πυρκαγιά δεν είχε ευρύτερες επιπτώσεις: «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κοινότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης στο Καράκας, η επίθεση αποδίδεται στις κυρώσεις των ΗΠΑ και σε ενδεχόμενες δολιοφθορές από την αντιπολίτευση, όπως έχει γίνει και σε παλαιότερες περιπτώσεις. Αντιθέτως, οι παρατηρητές και η αντιπολίτευση υποστηρίζουν πως η χρόνια έλλειψη επενδύσεων και η διαφθορά έχουν αποδυναμώσει τα διυλιστήρια, καθιστώντας τα ευάλωτα σε τέτοια συμβάντα.

Η Petrocedeño, επεξεργάζεται βαριά πετρέλαια από την ενεργειακή ζώνη του Ορινόκο — καύσιμο που απαιτεί πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία διύλισης.

Όπως καταγράφουν μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκε έκρηξη.

με πληροφορίες από: Geo TV

