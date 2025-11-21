Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Μια ακόμη πυρκαγιά – η δεύτερη μέσα σε έναν μήνα – ξέσπασε σε εγκατάσταση της εταιρείας Petrocedeño, στην πολιτεία Ανσοάτεγκι της ανατολικής Βενεζουέλας, όπως ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πετρελαίου PdVSA.

La tarde del miércoles #19Nov, de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, una poderosa explosión provocó un incendio de gran magnitud en la planta de nafta Petrocedeño, situada dentro del complejo del Criogénico José Antonio, en Anzoátegui. Este es el segundo… pic.twitter.com/FI82wZaTwZ — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) November 20, 2025

Το συμβάν σημειώθηκε την Πέμπτη 20/11 και, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η πυρκαγιά σβήστηκε πλήρως ενώ, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε γειτονικές κοινότητες.

Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ένα μήνα στο ίδιο διυλιστήριο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τη σταθερότητα της υποδομής.

A strong explosion

echoed at the “Petrocedeño” oil refinery in the state of Anzoátegui, Venezuela. The shockwave also hit a neighboring factory, and the fire spread to its territory. Workers were urgently evacuated, and rescue services continue to operate on site. pic.twitter.com/Lb3TlyL8EI — Globe Eye Network 👁️ 👁️ (@GlobeEyeNetwork) November 20, 2025

Στην ανακοίνωσή της, η PdVSA τόνισε ότι η πυρκαγιά δεν είχε ευρύτερες επιπτώσεις: «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κοινότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης στο Καράκας, η επίθεση αποδίδεται στις κυρώσεις των ΗΠΑ και σε ενδεχόμενες δολιοφθορές από την αντιπολίτευση, όπως έχει γίνει και σε παλαιότερες περιπτώσεις. Αντιθέτως, οι παρατηρητές και η αντιπολίτευση υποστηρίζουν πως η χρόνια έλλειψη επενδύσεων και η διαφθορά έχουν αποδυναμώσει τα διυλιστήρια, καθιστώντας τα ευάλωτα σε τέτοια συμβάντα.

🔥 Una potente explosión, seguida de un intenso incendio, afectó la planta petroquímica Petrocedeño en Venezuela. El incidente se originó en una columna de destilación y provocó un fuego de gran magnitud en instalaciones de PDVSA, visible a kilómetros🏭#Venezuela #CadenaLatam pic.twitter.com/U7BX8QilkV — Cadena Política Latinoamérica (@Cadenalatam) November 20, 2025

Η Petrocedeño, επεξεργάζεται βαριά πετρέλαια από την ενεργειακή ζώνη του Ορινόκο — καύσιμο που απαιτεί πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία διύλισης.

Όπως καταγράφουν μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκε έκρηξη.

με πληροφορίες από: Geo TV