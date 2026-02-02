Οι Αρχές της Βενεζουέλας και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των προξενικών υπηρεσιών της μιας στην επικράτεια της άλλης, ενώ έδωσαν εντολή να αποκατασταθούν επίσης οι αεροπορικές συνδέσεις, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο.

Γιατί υπήρξε ένταση στις σχέσεις των δυο χωρών

Το Καράκας είχε διακόψει τις σχέσεις του με το Σάντο Ντομίνγκο κι άλλες έξι χώρες την 29η Ιουλίου 2024, αφού η κυβέρνηση της Δομινικανής Δημοκρατίας επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει απάτη.

«Αποφασίστηκε να ενεργοποιηθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες οι προξενικές υπηρεσίες της Δομινικανής Δημοκρατίας στο Καράκας και της Βενεζουέλας στο Ντομίνγκο για να εξυπηρετούνται οι αντίστοιχες κοινότητες», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ μέσω Telegram.

Οι κυβερνήσεις των δυο χωρών συμφώνησαν επίσης να δώσουν «οδηγίες στις αεροναυτικές αρχές αντίστοιχα να ενεργοποιήσουν εκ νέου τις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των δυο χωρών», πρόσθεσε.

Πιστός σύμμαχος του Τραμπ ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας

Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λουίς Αμπιναδέρ, πιστός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, επέτρεψε τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το κυριότερο αεροδρόμιο της χώρας και αεροπορική βάση για επιχειρήσεις ανεφοδιασμού στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούσε η Ουάσινγκτον στο Καράκας.

Η επανέναρξη των προξενικών υπηρεσιών θα ωφελήσει κυρίως τους περίπου 90.000 πολίτες της Βενεζουέλας που έχουν μεταναστεύσει στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατά υπολογισμούς ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ