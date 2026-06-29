Το χαμόγελο της ζωής, έλαμψε μέσα στην ανείπωτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει, περισσότερες από τρεις ημέρες μετά την καταστροφή, έριξε άπλετο φως μέσα στο σκοτάδι των αναζητήσεων προκαλώντας χειροκροτήματα και δάκρυα συγκίνησης για το αίσιο τέλος της περιπέτειας των δύο παιδιών.

Ο πρώτος ανήλικος, ο Μοϊσές, διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, με βίντεο να τον δείχνει να ανασύρεται από τα συντρίμμια με τα μάτια του καλυμμένα για να προστατευθούν από το έντονο φως, ενώ οι διασώστες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκεζ, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 11χρονου αγοριού στην πόλη Καραμπαγιέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έξι ώρες κράτησε η επιχείρηση διάσωσης του μικρού Μοϊσές

Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας (UNGRD), ο Μοϊσές βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου τρία μέτρα συντριμμιών και χρειάστηκαν έξι ώρες εξαιρετικά λεπτών χειρισμών για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Όπως μετέδωσε το Reuters, διασώστης ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι το παιδί εντοπίστηκε δίπλα στη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες είχαν χάσει τη ζωή τους.

Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500 -189 κτήρια κατέρρευσαν εντελώς

Ομάδες έρευνας και διάσωσης, συνοδευόμενες από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, συνεχίζουν να αναζητούν τους τελευταίους επιζώντες στα συντρίμμια των δυο πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη τη Βενεζουέλα, όπου ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 1.450 νεκρούς και 189 κτήρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρρευσαν εξ ολοκλήρου.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές την περασμένη εβδομάδα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που βιώνει εδώ και χρόνια οικονομική κρίση και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις, ήδη προτού ο πρώην πρόεδρος της Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτιστεί στις αρχές Ιανουαρίου σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Καράκας.

«Ο αριθμός των θανάτων έχει φτάσει τους 1.450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη χειρότερη της πιο βάρβαρης φυσικής καταστροφής που υπέστη ποτέ η χώρα μας σε όλη την ιστορία της», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Χόρχε Ροδρίγκες.

«Ο αριθμός των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, από τα οποία τα 189 υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση», πρόσθεσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερες από τρεις ημέρες, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ιδιαίτερα εάν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα.

Οικογένειες σκάβουν με γυμνά χέρια

Στις πλέον πληγείσες περιοχές, απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μόνοι τους τους αγαπημένους τους, σκάβοντας με τα χέρια μέσα στα ερείπια. Πολλοί δηλώνουν ότι εξακολουθούν να ακούνε φωνές κάτω από τις πλάκες σκυροδέματος, όμως αδυνατούν να τις μετακινήσουν χωρίς τη συνδρομή βαρέων μηχανημάτων.

Οι συνεχείς μετασεισμοί δυσχεραίνουν το έργο των συνεργείων διάσωσης και εντείνουν τον φόβο των κατοίκων.

Υπάρχουν ακόμη επιζώντες κάτω από τα ερείπια

Ένας άνδρας κι ο έφηβος γιος του απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, στην Καραβαγιέδα, παραθαλάσσια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, που υπέστη πελώρια καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών έβγαλαν από βουνό συντριμμιών τον έφηβο και τον πατέρα του, σοκαρισμένους, κατάκοπους, γυμνούς, πάνω σε φορείο.

Στην πόλη αυτή κάτοικοι, εξοργισμένοι από την παθητικότητα στρατιωτικών, υποχρέωσαν κάποιους από αυτούς να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρρευσε.

«Η αγανάκτησή μου οφείλεται στο ότι ήρθε στρατηγός με περίπου είκοσι οπλισμένους στρατιώτες κι έκατσαν σε μια γωνιά. Θα μπορούσαν να βγάλουν κάποιον, έστω νεκρό, αλλά κάθονταν, ήρεμοι, στη γωνιά τους», εξήγησε ο Αλεξάντερ Μιχάρες, έμπορος και εθελοντής διασώστης, 26 ετών.

Στρατιωτικοί άρχισαν μετά τους προπηλακισμούς, να απομακρύνουν συντρίμμια.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Διατηρούμε ακόμη ελπίδες», δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, παρατείνοντας το κλείσιμο των σχολείων για μια εβδομάδα.

Σε έναν από τους τομείς που υπέστησαν τα πιο σκληρά πλήγματα, καθώς βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο, στη Λα Γουάιρα, ο Έκτορ Αγκιλέρα έψαχνε ακόμη τέσσερα μέλη της οικογένειάς του, που θάφτηκαν στα συντρίμμια όταν έγιναν οι αλλεπάλληλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών την περασμένη Τετάρτη.

Άλλοι δυο συγγενείς του κατορθώθηκε να σωθούν. «Δεν είχαμε τα μέσα να βγάλουμε την οικογένειά μας από εκεί μέσα. Δεν μπορούσαμε να τους φτάσουμε μόνοι. Είναι θαμμένοι εκεί μέσα. Ξέρουμε ότι είναι νεκροί. Αλλά μένουμε εδώ», είπε.

Στη συνοικία Σαν Μπερναρντίνο της πρωτεύουσας, εθελοντές είχαν σκαρφαλώσει σε κτήριο που κατέρρευσε, χρησιμοποιώντας τρυπάνια για να σπάνε όγκους μπετόν και απομακρύνοντας συντρίμμια με τα χέρια, σχηματίζοντας αλυσίδες.

Στην Τσακάο, άλλη συνοικία του πρωτεύουσας, μεγάλες διαφημιστικές οθόνες πάνω σε ακίνητο πρόβαλαν τα πρόσωπα αγνοούμενων, με την ελπίδα να συμβάλουν να εντοπιστούν.

Χιλιάδες οι άστεγοι

Η παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Χιλιάδες κάτοικοι περνούν τις νύχτες τους σε αυτοκίνητα ή σε πρόχειρους καταυλισμούς, φοβούμενοι νέες καταρρεύσεις.

Το γήπεδο γκολφ της Καραμπαγιέδα έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο, κέντρο συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας και χώρο φιλοξενίας των σεισμόπληκτων, ενώ δίπλα του έχει δημιουργηθεί ελικοδρόμιο για τη μεταφορά προμηθειών και προσωπικού έκτακτης ανάγκης.

Μήνυμα «αλληλεγγύης» από τον Πάπα

«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στις αδελφές και στους αδελφούς στη Βενεζουέλα που πλήττονται από τους πρόσφατους σεισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πολλούς θανάτους και τραυματισμούς», είπε χθες –στα ισπανικά– ο πάπας Λέων Ιδ΄ στο Βατικανό.

Τις ώρες ως την άφιξη των πρώτων ξένων σωστικών συνεργείων, πολίτες έψαχναν θύματα συχνά με γυμνά χέρια.

Σε μια χώρα η οικονομία της οποία φυτοζωούσε για χρόνια, η έλλειψη μηχανημάτων έργου και ανύψωσης γίνεται οδυνηρά αισθητή.

«Κυρίως κάτοικοι» συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και «εργάζονται με εντελώς στοιχειώδη εργαλεία», είπε στην Καραβαγιέδα πεπειραμένος Αυστραλός διασώστης που ζει στο Μαϊάμι, ο Κρεγκ Ντεμέλον, 43 ετών.

Η κυβέρνηση περιορίζει την πρόσβαση στην πολιτεία Λα Γουάιρα, επέβαλε σε εθελοντές την υποχρέωση να εξασφαλίζουν άδεια για να εισέρχονται στην περιοχή. Κάτι που προκαλεί την οργή τους.

«Πρέπει να σου δώσουν άδεια για να πας να σώσεις ζωές… αναλογιστείτε το», είπε σε αγανακτισμένο τόνο ο Κάρλος Ιτριάγο, 27 ετών.

Διεθνής βοήθεια

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν πλέον διεθνείς ομάδες διάσωσης από το Μεξικό, την Ισπανία, το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Παρά τις απίστευτες δυσκολίες, η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης έσωσαν ένα βρέφος από τα ερείπια μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη», αναφέρει σε ανάρτησή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸 American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχουν αναπτυχθεί συνολικά 39 διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης, αποτελούμενες από 50 έως 100 διασώστες η καθεμία. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι επικρίσεις για την αντίδραση της κυβέρνησης, καθώς κάτοικοι υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες από τις πιο πληγείσες περιοχές η απομάκρυνση των συντριμμιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, παρά το μέγεθος της καταστροφής.

Working through the night and into today, members of USA-01 conducted rescue operations at two separate collapsed structures, bringing three more survivors to safety.@StateDept @usembassyve @ffxfirerescue pic.twitter.com/PK5eHjBQXX — VA-TF1 / USA-01 – Urban Search and Rescue (@VATF1) June 28, 2026

Ματσάδο: «Θα επιστρέψω πολύ σύντομα»

Παράλληλα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μορφή της αντιπολίτευσης, διαβεβαίωσε χθες το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θα επιτρέψει στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα».

«Είναι η ώρα, είναι καθήκον μου να βρίσκομαι στο πλευρό του λαού μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θεωρεί την κ. Ματσάδο «φυγόδικη», την κατηγορεί εξάλλου ότι συνηγόρησε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης που ανέτρεψε τον κ. Μαδούρο.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, στόχος σφοδρών επικρίσεων, ευχαρίστησε τις 24 χώρες που έστειλαν 521 τόνους υλικού, πάνω από 2.700 διασώστες και 86 ομάδες με σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα για τον εντοπισμό παγιδευμένων.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν εκτιμάται πως έχουν αξία σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το ποσό ανέρχεται στο 6% του ΑΕΠ, κατά υπολογισμούς του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά).

Τουλάχιστον 28 αλλοδαποί, ή άνθρωποι ή διπλή υπηκοότητα, της Βενεζουέλας και άλλων κρατών, συγκαταλέγονται στα θύματα. Επτά από την Κίνα, εννιά από την Ισπανία, δύο από τη Βραζιλία, ένας από τη Χιλή, ένας από την Ουρουγουάη, καθώς κι ένας με υπηκοότητα Βενεζουέλας και Ιταλίας.

Η Βενεζουέλα είναι χώρα με υψηλή σεισμικότητα, αλλά τόσο ισχυρός σεισμός είχε να σημειωθεί στην επικράτειά της από το 1997.