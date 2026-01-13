Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Δύο υπερδεξαμενόπλοια που φέρουν κινεζική σημαία και είχαν βάλει πλώρη για τη Βενεζουέλα, προκειμένου να φορτώσουν αργό πετρέλαιο, εγκατέλειψαν τελικά την πορεία τους και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής προς την Ασία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο του αμερικανικού εμπάργκο σε βάρος του Καράκας, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας οικονομικών δεδομένων LSEG.

Πρόκειται για τα δεξαμενόπλοια πολύ μεγάλης χωρητικότητας Xingye και Thousand Sunny, τα οποία για αρκετές εβδομάδες παρέμεναν ακινητοποιημένα στον Ατλαντικό, εν αναμονή νεότερων οδηγιών. Η αβεβαιότητα συνδέεται τόσο με τον ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας όσο και με την κλιμάκωση της πολιτικής κρίσης στη χώρα, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα συγκεκριμένα πλοία συγκαταλέγονται στα τρία υπερδεξαμενόπλοια που εκτελούν αποκλειστικά τη γραμμή Βενεζουέλα–Κίνα, μεταφέροντας φορτία αργού πετρελαίου, τα οποία χρησιμοποιεί το Καράκας για την αποπληρωμή των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ