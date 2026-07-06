Πάνω από 150 πτώματα θυμάτων του διπλού καταστροφικού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, που δεν έχουν αναγνωριστεί, θάφτηκαν σε μακρά σειρά τάφων στο κοιμητήριο της πόλης Λα Γουάιρα, διαπίστωσαν χθες Κυριακή δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ομάδα του AFP καταμέτρησε 159 ατομικούς τάφους θυμάτων, που δεν έχουν αναγνωριστεί, σε δύο μακρά τμήματα, και άλλους 95 τάφους θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί σε απομακρυσμένη περιοχή του κοιμητηρίου Λα Εσπεράνσα.

Προσωπικό με μηχανήματα έργου άνοιγε παράλληλα τάφρους για να ταφούν και άλλα θύματα.