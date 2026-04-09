Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να διαλύσουν την πορεία διαμαρτυρίας διαδηλωτών, που συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη (9/4), έξω από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στο Καράκας, ζητώντας αυξήσεις μισθών, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Hundreds of Venezuelan public sector workers and pensioners marched in Caracas to demand higher wages and pension increases amid severe inflation and “hunger-level” pay. Security forces used tear gas and crowd control to disperse demonstrators near key government sites. pic.twitter.com/aX8djIvdNM — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026



«Πάμε στο Μιραφλόρες», «Φοβούνται που οι πολίτες θα φτάσουν στο Μιραφλόρες», φώναζαν ορισμένοι διαδηλωτές στους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, που προσπάθησαν να τους εμποδίσουν.

Την προηγούμενη ημέρα (8/4)μόλις, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, υποσχέθηκε συνετή αύξηση των μισθών, οι οποίοι έχουν «πληγεί» από τον χρόνια πληθωρισμό και την κατάρρευση της οικονομίας την τελευταία δεκαετία.