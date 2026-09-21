Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες θα ταξιδέψει πράγματι στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Επικοινωνίας, δυο ημέρες μετά την αναγγελία της Ουάσιγκτον περί συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μαζί της στη Νέα Υόρκη.

Η κ. Ροδρίγκες, η οποία κυβερνά υπό πίεση του Λευκού Οίκου μετά την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου, αποπειράται να επανεντάξει το κράτος της Αμερικής στη διεθνή κοινότητα έπειτα από χρόνια απομόνωσης.

«Η πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες θα μεταφέρει τη φωνή του έθνους στην παγκόσμια σκηνή. Θα μεταβεί στον ΟΗΕ», για την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της ΓΣ, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο.

Αυτή θα είναι η πρώτη συμμετοχή αρχηγού του κράτους της Βενεζουέλας στο ετήσιο διπλωματικό ραντεβού έπειτα από εκείνη του Νικολάς Μαδούρο το 2018.

Στο βίντεο, το υπουργείο Επικοινωνίας κάνει λόγο για «κορυφαία στιγμή» έπειτα από τις «προσπάθειες» που προηγήθηκαν για «να ανακτήσουμε το καθεστώς μας και να επανενταχθούμε στη δυναμική διπλωματία του πλανήτη».

Όπως συνηθίζει, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας περιβάλλει το ταξίδι αυτό με μυστικότητα, δεν έχει αποκαλύψει καμιά λεπτομέρεια για το πρόγραμμα.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς είπε την Παρασκευή ότι ο κ. Τραμπ, που δεν φείδεται επαίνων για τη νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, θα τη συναντήσει αύριο Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Το Καράκας δεν έχει επιβεβαιώσει τη συνάντηση ως αυτό το στάδιο.

Η κ. Ροδρίγκες προώθησε πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, ιδίως τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας ως προς τους υδρογονάνθρακες και τη χορήγηση αμνησίας σε πολιτικούς κρατούμενους.

Η Ουάσιγκτον και το Καράκας σύναψαν τον Αύγουστο «ιστορική συμφωνία» στον πετρελαϊκό τομέα, χάρη στην οποία, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από αμερικανικής πλευράς, οι ΗΠΑ θα εκμεταλλευτούν κοιτάσματα της Βενεζουέλας που έχουν παραγωγικό δυναμικό 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ή περίπου το 20% των επιβεβαιωμένων αποθεμάτων αργού της χώρας.

Στην προηγούμενη συμμετοχή της Βενεζουέλας στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της ΓΣ, ο Νικολάς Μαδούρο είχε καταγγείλει τη «μόνιμη επιθετικότητα» των ΗΠΑ. Πλέον κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης, μερικά χιλιόμετρα από την έδρα του ΟΗΕ.