Οι ΗΠΑ ασκούν τον «μεγαλύτερο εκβιασμό στην ιστορία μας», καθώς έχουν αναπτύξει μεγάλη αεροναυτική δύναμη και ανακοινώνουν ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα, κατηγορώντας την ότι χρηματοδοτεί τη «ναρκο-τρομοκρατία», έκρινε χθες Τρίτη ο πρεσβευτής της χώρας της Λατινικής Αμερικής στα Ηνωμένα Έθνη.

«Δύναμη που δρα πέραν του διεθνούς δικαίου»

Το Καράκας είναι αντιμέτωπο με «μια δύναμη που δρα πέραν του διεθνούς δικαίου, απαιτώντας Βενεζουελανοί να φύγουν από τη χώρα μας και να της την παραχωρήσουν (…) Αν όχι, αυτός (ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ) απειλεί με ένοπλη επίθεση, την οποία αναγγέλλει εδώ κι εβδομάδες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο εκβιασμό που είναι γνωστός στην ιστορία μας», είπε ο Σαμουέλ Μονκάδα απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας πως χρησιμοποιεί το πετρέλαιο, τον κυριότερο πόρο της, για να χρηματοδοτεί «τη ναρκο-τρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές». Το Καράκας απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές και αντιτείνει πως η Ουάσιγκτον θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του ώστε να ιδιοποιηθεί τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον πλανήτη.

«Οι ΗΠΑ θα κάνουν το παν για να προστατέψουν τον αμερικανικό λαό»

«Οι ΗΠΑ θα κάνουν το παν εντός των δυνάμεών τους για να προστατεύσουν το ημισφαίριό μας, τα σύνορά μας και τον αμερικανικό λαό», διεμήνυσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκλήθηκε κατόπιν κατεπείγοντος αιτήματος της Βενεζουέλας με την υποστήριξη ιδίως της Ρωσίας και της Κίνας.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής επανέλαβε ήδη διατυπωμένες κατηγορίες του Αμερικανού προέδρου Τραμπ βάρος του ομολόγου του της Βενεζουέλας Μαδούρο, που κατ’ αυτόν είναι «φυγάς καταζητούμενος από την αμερικανική δικαιοσύνη και επικεφαλής της ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης Cártel de los Soles»

Το «καρτέλ των ήλιων» είναι οργάνωση η ίδια η ύπαρξη της οποίας είναι αναπόδεικτη, σύμφωνα με ειδικούς, που αναφέρονται μάλλον σε ανοχή παράνομων δραστηριοτήτων και διαφθορά.

Η αμερικανική κυβέρνηση αύξησε το καλοκαίρι στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη του κ. Μαδούρο, πιστού συμμάχου του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος υποστήριξε αξιοσημείωτα τον Ρώσο πρόεδρο το πρώτο διάστημα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ρωσία – Κίνα: «Καουμπόικη συμπεριφορά» και «εκφοβισμός»

Η Μόσχα και το Πεκίνο από την πλευρά τους επέκριναν έντονα τη στρατιωτική και οικονομική πίεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, κάνοντας αντίστοιχα λόγο για «καουμπόικη συμπεριφορά» και «εκφοβισμό».

«Οι ενέργειες των ΗΠΑ αντίκεινται σε όλους τους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου», έκρινε ο Ρώσος πρεσβευτής Βασίλι Νεμπένζια, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη επίθεση» αναφερόμενος στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ που αφορά δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβάλει κυρώσεις. «Η ευθύνη της Ουάσιγκτον είναι επίσης προφανής στις καταστροφικές συνέπειες αυτής της καουμπόικης συμπεριφοράς», πρόσθεσε.

Η Κίνα «εναντιώνεται σε όλες τις μονομερείς ενέργειες και στον εκφοβισμό και υποστηρίζει όλες τις χώρες στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής αξιοπρέπειάς τους», ανέφερε από την πλευρά του ο κινέζος πρεσβευτής Σουν Λέι.

Ο πρώτος που εκφράστηκε στη συνεδρίαση αυτή, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Χάλεντ Χιάρι, διαβεβαίωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες είναι «έτοιμος να υποστηρίξει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς των καλών του υπηρεσιών, αν υποβληθεί αίτημα γι’ αυτό από τα δυο μέρη».

