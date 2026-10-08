Η αμερικανική Δικαιοσύνη άσκησε σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, νέα δίωξη σε βάρος του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, αυτή τη φορά για «διάπραξη βασανιστηρίων».

Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, που κρατούνται στη Νέα Υόρκη από τον περασμένο Ιανουάριο, διώκονταν μέχρι τώρα για διακίνηση ναρκωτικών και παραβιάσεις του νόμου περί όπλων. Συνελήφθησαν στο Καράκας από τις αμερικανικές δυνάμεις, σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση του στρατού, στις αρχές του έτους.

Σήμερα, τους ασκήθηκε επιπλέον δίωξη για «συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη βασανιστηρίων», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Η πληροφορία αυτή είχε διαρρεύσει από την προηγουμένη, από πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Στη συμπληρωματική δίωξη περιγράφεται το σύστημα καταστολής που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Μαδούρο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησή τους, από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για ηλεκτροσόκ, ξυλοδαρμούς, εικονικούς πνιγμούς ή παρατεταμένη απομόνωση των πολιτικών αντιπάλων του ζεύγους.

Η δίκη του Μαδούρο και της Φλόρες είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου 2027. Η Σίλια Φλόρες, που θα κλείσει τα 70 στις 15 Οκτωβρίου, είχε υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης λόγω καρδιολογικών προβλημάτων, το οποίο όμως απορρίφθηκε.