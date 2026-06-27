Μια μητέρα από τη Βενεζουέλα έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να σώσει την κόρη της κατά τη διάρκεια των σεισμών που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέλο, ο οποίος είναι ο σύζυγός της.

Ο Μπέλο έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έγραψε ότι η «πολύτιμη αγάπη του», η Αντρέα έσωσε τη ζωή του βρέφους τους κατά τη διάρκεια των δύο ισχυρών σεισμικών δονήσεων.

«Θα της διηγηθώ την ιστορία για το πώς την έσωσες, αγάπη μου, πώς έδωσες τη δική σου ζωή για την κόρη μας, πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, ακόμα και όταν άφηνες την τελευταία σου πνοή», έγραψε ο Μπέλο στην ανάρτησή του.

Οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα χαλάσματα για επιζώντες, μετά τους δίδυμους σεισμούς κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 920 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 3.000.

Σε μια σειρά αναρτήσεων, ο Μπέλο ανέφερε ότι ταξίδεψε στο Καράκας, όπου η κόρη του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Η κόρη μου και η θεία της είναι καλά στην υγεία τους. Δεν θα πάρουν εξιτήριο σήμερα, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που με στηρίζετε σε αυτόν τον ανείπωτο πόνο», δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Σε ένα ξεχωριστό story στο Instagram, ο ποδοσφαιριστής έγραψε: «Πώς να εξηγήσω στην κόρη σου ότι έχασες τη ζωή σου για να σώσεις τη δική της και ότι εγώ δεν ήμουν εκεί για να κάνω κάτι; Πώς να το εξηγήσω; Δώσε μου δύναμη τώρα».

Τοπικό μέσο ενημέρωσης της Βενεζουέλας, το Cumaná de Campeones, έκανε επίσης ανάρτηση για τον θάνατό της:

«Με θλίψη αναφέρουμε ότι η σύζυγος του ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέλο «Κίκε», με καταγωγή από την Κουμανά βρέθηκε νεκρή στα χαλάσματα μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα». «Η κόρη τους, ωστόσο, επέζησε από την κατάρρευση του κτηρίου όπου διέμενε ολόκληρη η οικογένεια».

Το αμερικανικό ισπανόφωνο ειδησεογραφικό δίκτυο Univision μετέδωσε επίσης την είδηση του θανάτου της συζύγου του Μπέλο. Σε ένα από τα μηνύματά του, ο Έκτορ Μπέλο έγραψε ότι έμεινε «ολομόναχος» με την κόρη του.

Με πληροφορίες από BBC