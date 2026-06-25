Την απόλυτη καταστροφή βιώνει η Βενεζουέλα, μετά το διπλό φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου, μεγέθους 7,1 και 7,5 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, την ώρα που οι εικόνες βιβλικής καταστροφής που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε συγκλονιστικό βίντεο με εγκλωβισμένους πολίτες σε κτήριο στην περιοχή της Λα Γκουάιρα:

Σημειώνεται ότι ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τους 10.000.

Τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς.

Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, απλοί πολίτες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανά τρία μικρά παιδιά, τα οποία είχαν παγιδευτεί κάτω από τους τόνους τσιμέντου ενός κτηρίου που κατέρρευσε.

Οι εικόνες από τη διάσωσή τους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προσφέροντας ένα ισχυρό κύμα ελπίδας και αλληλεγγύης στους διασώστες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και ανάμεσα σε ετοιμόρροπα κτήρια.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανέφερε ότι περισσότερα από 100 κτήρια κατέρρευσαν στη Λα Γκουάιρα που επλήγη περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 30.000.

Επιπλέον, τουλάχιστον 200 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα.

Ωστόσο, οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Δείτε βίντεο από τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας:

 

Δείτε Live εικόνα από τη Βενεζουέλα:

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
22:50
Η Παγκόσμια Τράπεζα σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας
22:36
Παπαζάχος: Οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τους 10.000
22:33
Βίντεο από το σεισμό στη Βενεζουέλα μέσα σε καμπίνα αεροπλάνου
22:32
Οι ομάδες του Ερυθρού Σταυρού «δεν πιστεύουν στα μάτια τους»
22:30
Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες πήγε στην πληγείσα επαρχία Λα Γκουάιρα
22:13
Τουλάχιστον 188 νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό
22:50

Η Παγκόσμια Τράπεζα σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας

Η Παγκόσμια Τράπεζα έκανε γνωστό ότι είναι σε επικοινωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, καθώς εξετάζει τον καλύτερο τρόπο παροχής βοήθειας στους πληγέντες.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς», δηλώνει.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση για να καθορίσουμε τον καλύτερο τρόπο παροχής υποστήριξης, μέσω τεχνικής βοήθειας και συντονισμού με διεθνείς εταίρους», προσθέτει.

22:36

Παπαζάχος: Οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τους 10.000

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, ανέλυσε τα δεδομένα πίσω από την κατάρρευση των υποδομών. Οι αρχικοί φόβοι των αμερικανικών υπηρεσιών που έκαναν λόγο ακόμα και για εκατό χιλιάδες θύματα αποτελούσαν μια ακραία εκτίμηση των πρώτων ωρών, η οποία εμπεριείχε μεγάλες αβεβαιότητες. Σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία, ο μέσος όρος των απωλειών αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ δύο και τεσσάρων χιλιάδων νεκρών, ενώ μπορεί τελικά ν ξεπεράσουν και τους 10.000:

 

 

22:33

Βίντεο από το σεισμό στη Βενεζουέλα μέσα σε καμπίνα αεροπλάνου

Βίντεο το οποίο δείχνει πώς βίωσαν επιβάτες αεροπλάνου που βρισκόταν στο διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας τον ισχυρό διπλό σεισμό βλέπει το φως της δημοσιότητας:

22:32

Οι ομάδες του Ερυθρού Σταυρού «δεν πιστεύουν στα μάτια τους»

Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού που βρέθηκαν σε ζώνες καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς σοκαρίστηκαν από τις καταστροφές που είδαν, σύμφωνα με το Sky News.

«Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ξέρετε, νομίζω ότι είναι άλλο να φαντάζεσαι τι κάνουν αυτοί οι μεγάλοι διαδοχικοί σεισμοί. Είναι άλλο να το βλέπεις μόνος σου», είπε η Λόις Πέις, από τη Διεθνή Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

Η Πέις προειδοποίησε ότι Βενεζουέλα έχει «μακρύ δρόμο».

22:30

Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες πήγε στην πληγείσα επαρχία Λα Γκουάιρα

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετέβη στις ζώνες που έχουν πληγεί από τους δίδυμους σεισμούς, στα παράλια της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο αδελφός της και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες «βρίσκεται επί του παρόντος στην Πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου διαχειρίζεται την κατάσταση σε αυτήν τη ζώνη που έχει πληγεί από μια καταστροφή μεγάλου εύρους», είπε ο Ροδρίγκες.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου ανακοίνωσε εξάλλου ότι με βάση τον νεότερο, προσωρινό απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 188 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500.

«Αυτήν την ώρα, δυστυχώς, έχουμε 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και 157 αγνοούμενους», είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 164 νεκρούς και περίπου 1.000 τραυματίες.

22:13

Τουλάχιστον 188 νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Σε τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένους ανέρχεται ο νεότερος απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Χόρχε Ροδρίγκες.

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