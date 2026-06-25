Την απόλυτη καταστροφή βιώνει η Βενεζουέλα, μετά το διπλό φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου, μεγέθους 7,1 και 7,5 Ρίχτερ αντίστοιχα.
Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, την ώρα που οι εικόνες βιβλικής καταστροφής που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε συγκλονιστικό βίντεο με εγκλωβισμένους πολίτες σε κτήριο στην περιοχή της Λα Γκουάιρα:
Σημειώνεται ότι ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τους 10.000.
Τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς.
Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, απλοί πολίτες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανά τρία μικρά παιδιά, τα οποία είχαν παγιδευτεί κάτω από τους τόνους τσιμέντου ενός κτηρίου που κατέρρευσε.
Οι εικόνες από τη διάσωσή τους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προσφέροντας ένα ισχυρό κύμα ελπίδας και αλληλεγγύης στους διασώστες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και ανάμεσα σε ετοιμόρροπα κτήρια.
Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανέφερε ότι περισσότερα από 100 κτήρια κατέρρευσαν στη Λα Γκουάιρα που επλήγη περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 30.000.
Επιπλέον, τουλάχιστον 200 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα.
Ωστόσο, οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
Δείτε βίντεο από τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας:
Video captured the first moments of two powerful earthquakes striking Venezuela, triggering panic as people fled for safety as buildings collapsed around them. pic.twitter.com/ZadZ6VNrNo
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 25, 2026
🔴 7.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından #Venezuela Uluslararası Havalimanında hasar meydana geldi. pic.twitter.com/nvxQ4kYlan
— TV100 (@tv100) June 25, 2026
Nuestros socorristas están desplegados en las zonas afectadas para apoyar las labores de respuesta tras los eventos sísmicos registrados en #Venezuela. pic.twitter.com/bMryuxKFe3
— Cruz Roja Venezolana (@CruzRojaVe) June 25, 2026
There were also fires reported after the double M7.0+ earthquake hit Venezuela.
In major earthquakes like this, fires can break out when gas lines rupture, electrical systems fail, or fuel sources are ignited by sparks from damaged infrastructure.
The risk often increases after… pic.twitter.com/DaHJ4NyTMA
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026
😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela
Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026
🚨Funcionarios policiales y vecinos rescataron con vida a una adolescente que quedó en medio de los escombros, en un conjunto residencial de la parroquia Caraballeda, en La Guaira.
La joven fue trasladada al Hospital Periférico de Catia.#Venezuela pic.twitter.com/tuKqzqcMQU
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026
🚨 ¡Milagros entre los escombros en Bello Campo, Chacao! 🙏
Rescatistas trabajan sin descanso y siguen logrando lo imposible: encontrar personas con vida bajo los escombros.
Su valentía, entrega y esperanza están salvando vidas. 💙
¡Fuerza, muchachos! Venezuela les agradece su… pic.twitter.com/vhQ9DyeRLj
— Maibort Petit (@maibortpetit) June 25, 2026
Δείτε Live εικόνα από τη Βενεζουέλα:
Η Παγκόσμια Τράπεζα σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας
Η Παγκόσμια Τράπεζα έκανε γνωστό ότι είναι σε επικοινωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, καθώς εξετάζει τον καλύτερο τρόπο παροχής βοήθειας στους πληγέντες.
«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς», δηλώνει.
«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση για να καθορίσουμε τον καλύτερο τρόπο παροχής υποστήριξης, μέσω τεχνικής βοήθειας και συντονισμού με διεθνείς εταίρους», προσθέτει.
Παπαζάχος: Οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τους 10.000
Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, ανέλυσε τα δεδομένα πίσω από την κατάρρευση των υποδομών. Οι αρχικοί φόβοι των αμερικανικών υπηρεσιών που έκαναν λόγο ακόμα και για εκατό χιλιάδες θύματα αποτελούσαν μια ακραία εκτίμηση των πρώτων ωρών, η οποία εμπεριείχε μεγάλες αβεβαιότητες. Σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία, ο μέσος όρος των απωλειών αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ δύο και τεσσάρων χιλιάδων νεκρών, ενώ μπορεί τελικά ν ξεπεράσουν και τους 10.000:
Βίντεο από το σεισμό στη Βενεζουέλα μέσα σε καμπίνα αεροπλάνου
Βίντεο το οποίο δείχνει πώς βίωσαν επιβάτες αεροπλάνου που βρισκόταν στο διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας τον ισχυρό διπλό σεισμό βλέπει το φως της δημοσιότητας:
🔴 Impressionnant ! Le séisme au Venezuela vu depuis … un avion sur le tarmac de l’aéroport international de Caracas. pic.twitter.com/RUpPcHG2aX
— air plus news (@airplusnews) June 25, 2026
Οι ομάδες του Ερυθρού Σταυρού «δεν πιστεύουν στα μάτια τους»
Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού που βρέθηκαν σε ζώνες καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς σοκαρίστηκαν από τις καταστροφές που είδαν, σύμφωνα με το Sky News.
«Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ξέρετε, νομίζω ότι είναι άλλο να φαντάζεσαι τι κάνουν αυτοί οι μεγάλοι διαδοχικοί σεισμοί. Είναι άλλο να το βλέπεις μόνος σου», είπε η Λόις Πέις, από τη Διεθνή Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου
Η Πέις προειδοποίησε ότι Βενεζουέλα έχει «μακρύ δρόμο».
Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες πήγε στην πληγείσα επαρχία Λα Γκουάιρα
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετέβη στις ζώνες που έχουν πληγεί από τους δίδυμους σεισμούς, στα παράλια της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο αδελφός της και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες.
Η Ντέλσι Ροδρίγκες «βρίσκεται επί του παρόντος στην Πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου διαχειρίζεται την κατάσταση σε αυτήν τη ζώνη που έχει πληγεί από μια καταστροφή μεγάλου εύρους», είπε ο Ροδρίγκες.
Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου ανακοίνωσε εξάλλου ότι με βάση τον νεότερο, προσωρινό απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 188 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500.
«Αυτήν την ώρα, δυστυχώς, έχουμε 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και 157 αγνοούμενους», είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του.
Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 164 νεκρούς και περίπου 1.000 τραυματίες.
Τουλάχιστον 188 νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό
Σε τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένους ανέρχεται ο νεότερος απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Χόρχε Ροδρίγκες.