Την απόλυτη καταστροφή βιώνει η Βενεζουέλα, μετά το διπλό φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου, μεγέθους 7,1 και 7,5 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, την ώρα που οι εικόνες βιβλικής καταστροφής που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε συγκλονιστικό βίντεο με εγκλωβισμένους πολίτες σε κτήριο στην περιοχή της Λα Γκουάιρα:

Σημειώνεται ότι ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τους 10.000.

Τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς.

Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, απλοί πολίτες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανά τρία μικρά παιδιά, τα οποία είχαν παγιδευτεί κάτω από τους τόνους τσιμέντου ενός κτηρίου που κατέρρευσε.

Οι εικόνες από τη διάσωσή τους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προσφέροντας ένα ισχυρό κύμα ελπίδας και αλληλεγγύης στους διασώστες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και ανάμεσα σε ετοιμόρροπα κτήρια.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) ανέφερε ότι περισσότερα από 100 κτήρια κατέρρευσαν στη Λα Γκουάιρα που επλήγη περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 30.000.

Επιπλέον, τουλάχιστον 200 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα.

Ωστόσο, οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Δείτε βίντεο από τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας:

Video captured the first moments of two powerful earthquakes striking Venezuela, triggering panic as people fled for safety as buildings collapsed around them. pic.twitter.com/ZadZ6VNrNo — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 25, 2026

🔴 7.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından #Venezuela Uluslararası Havalimanında hasar meydana geldi. pic.twitter.com/nvxQ4kYlan — TV100 (@tv100) June 25, 2026

Nuestros socorristas están desplegados en las zonas afectadas para apoyar las labores de respuesta tras los eventos sísmicos registrados en #Venezuela. pic.twitter.com/bMryuxKFe3 — Cruz Roja Venezolana (@CruzRojaVe) June 25, 2026

There were also fires reported after the double M7.0+ earthquake hit Venezuela. In major earthquakes like this, fires can break out when gas lines rupture, electrical systems fail, or fuel sources are ignited by sparks from damaged infrastructure. The risk often increases after… pic.twitter.com/DaHJ4NyTMA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

🚨Funcionarios policiales y vecinos rescataron con vida a una adolescente que quedó en medio de los escombros, en un conjunto residencial de la parroquia Caraballeda, en La Guaira. La joven fue trasladada al Hospital Periférico de Catia.#Venezuela pic.twitter.com/tuKqzqcMQU — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

🚨 ¡Milagros entre los escombros en Bello Campo, Chacao! 🙏

Rescatistas trabajan sin descanso y siguen logrando lo imposible: encontrar personas con vida bajo los escombros.

Su valentía, entrega y esperanza están salvando vidas. 💙

¡Fuerza, muchachos! Venezuela les agradece su… pic.twitter.com/vhQ9DyeRLj — Maibort Petit (@maibortpetit) June 25, 2026

Δείτε Live εικόνα από τη Βενεζουέλα: