Η νέα επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα Λόρα Ντόγκου συναντήθηκε χθες Δευτέρα για πρώτη φορά με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες (φωτό) κι ανέφερε μέσω X ότι συζήτησε μαζί της για τη «μετάβαση», ακριβώς έναν μήνα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας.

«Συνάντησα τη Ντέλσι Ροντρίγκες και τον Χόρχε Ροντρίγκες (σ.σ. αδελφό της προέδρου και πρόεδρο της Βουλής) για να επαναλάβω τις τρεις φάσεις που πρότεινε ο υπουργός (σ.σ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο για τη Βενεζουέλα: σταθεροποίηση, οικονομική ανάκαμψη και συμφιλίωση, και μετάβαση».

Παράλληλα, η κ. Ροντρίγκες ανακοίνωσε ότι ονόμασε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια νέο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.

Οι διπλωματικές σχέσεις των δυο κρατών είχαν διακοπεί το 2019.

