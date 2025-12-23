Η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, που ελέγχεται από το κυβερνών κόμμα, ενέκρινε ομόφωνα σήμερα έναν νόμο που προβλέπει ποινές κάθειρξης έως και 20 ετών για όποιον προωθεί ή χρηματοδοτεί πράξεις «πειρατείας» ή ναυτικού αποκλεισμού.

Ο νόμος αυτός, που περιλαμβάνει και «άλλα διεθνή εγκλήματα», ψηφίστηκε μετά τις πρόσφατες κατασχέσεις από τις ΗΠΑ πλοίων που μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατέσχεσε στις αρχές του μήνα ένα δεξαμενόπλοιο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις και επιχείρησε να κατασχέσει άλλα δύο τάνκερ το Σαββατοκύριακο. Οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν το χειρότερο πλήγμα για την κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA της Βενεζουέλας, αφού το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε πρώην εμπορικούς εταίρους της, δύο θυγατρικές της ρωσικής εταιρείας Rosneft, το 2020, αναγκάζοντάς την να μειώσει την παραγωγή και τις εξαγωγές της. Στην ίδια την PDVSA είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το 2019.

Μετά την έγκρισή του, ο «Νόμος που εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τους εμπορίου απέναντι στην πειρατεία, τους αποκλεισμούς και άλλες διεθνώς παράνομες πράξεις», θα σταλεί στην προεδρία για να επικυρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ