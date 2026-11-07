Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επισκέφθηκε την Παρασκευή συγγενείς πολιτικών κρατουμένων οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει για περισσότερες από 300 ημέρες έξω από διαβόητη φυλακή στα περίχωρα του Καράκας.

Η Ματσάδο, η οποία επέστρεψε στη Βενεζουέλα στις 25 Οκτωβρίου ύστερα σχεδόν δέκα μήνες στην εξορία, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από περίπου 100 συγγενείς πολιτικών κρατουμένων, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα ζητώντας την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων. «Απελευθερώστε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους», έγραφε ένα πλακάτ.

Έξω από τη φυλακή Rodeo I, η Ματσάδο διάβασε μια λίστα ονομάτων, αναφέροντας κάθε κρατούμενο και τη διάρκεια της ποινής του.

Περίπου 1.000 πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν φέτος στη Βενεζουέλα χάρη στο νόμο περί χορήγησης αμνηστίας. Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal αναφέρει ότι περισσότεροι από 300 άλλοι παραμένουν πίσω από τα κάγκελα, 68 εξ αυτών στη φυλακή Rodeo I.

Λίγες ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο του 2025 και την αντικατάστασή του από την Ντέλσι Ροδρίγκες, οικογένειες πολιτικών κρατουμένων κατασκήνωσαν έξω από αυτήν τη φυλακή για να διαμαρτυρηθούν για τον εγκλεισμό των συγγενών τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Δευτέρα την μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συνεχίσει τη διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων.