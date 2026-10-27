Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κατηγόρησε τη Δευτέρα τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο για επικοινωνιακό σόου με αφορμή την επιστροφή της στη χώρα.

Δέκα μήνες μετά τη φυγή της στο εξωτερικό, η Κορίνα Ματσάδο εμφανίστηκε ξαφνικά την Κυριακή (25/10) στην πόλη Μπαρκισιμέτο (βορειοδυτικά) προτού αναχωρήσει οδικώς για την πρωτεύουσα Καράκας – ένα ταξίδι 400 χιλιομέτρων – μέσα σε αποθέωση από χιλιάδες υποστηρικτές της.

«Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί το σόου, υπάρχουν αεροδρόμια», δήλωσε ειρωνικά η Ντέλσι Ροντρίγκες.

Παράλληλα, η μεταβατική πρόεδρος δήλωσε πως ελπίζει ότι ο διάλογος με την αντιπολίτευση θα επιτρέψει να ακουστούν όλες οι φωνές και ότι «εκείνοι που έβλαψαν τη Βενεζουέλα, εκείνοι που ζητούσαν κυρώσεις και επιθέσεις από το εξωτερικό, θα αισθανθούν κάποιες τύψεις και μεταμέλεια».

Η επιστροφή της Ματσάδο ενδέχεται να κλονίσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την εύνοια του οποίου είχε επιχειρήσει να κερδίσει ακόμη και πριν από την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει την στήριξή του στη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, και σύναψε συμφωνίες για την πετρελαϊκή παραγωγή και άλλες επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών στη χώρα αυτή. Τον Σεπτέμβριο είπε επίσης ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να εξεταστεί το ενδεχόμενο οργάνωσης δημοκρατικών εκλογών στη Βενεζουέλα.