Κάτοικοι εξαγριωμένοι για την παθητική στάση στρατιωτικών υποχρέωσαν χθες Κυριακή μέλη μονάδας ανεπτυγμένης σε σεισμόπληκτη περιοχή να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρρευσε, τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που ενδέχεται να αυξηθεί γεωμετρικά, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναζε με αγανάκτηση άνδρας, ανάμεσα σε δεκάδες άλλους, απευθυνόμενος σε στρατιωτικό στην περιοχή Ταναγουαρένα (Καραβαγιέδα) στην πολιτεία Λα Γουάιρα, που σαρώθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς.

El reclamo de un venezolano ante militares que observan armados mientras civiles luchan por encontrar sus familiares entre las ruinas de un edificio en Tanaguarenas, La Guaira: “Cuando están en la autopista en la Francisco Fajardo son malotes. Demuéstrenme su maldad aquí con un… pic.twitter.com/cGz840dy6X — VVperiodistas (@VVperiodistas_) June 28, 2026

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450 νεκρούς χθες. Τουλάχιστον 189 κτήρια κατέρρευσαν τελείως. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είναι περίπου 50.000.

Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες λιγοστεύουν ολοένα περισσότερο όσο περνά ο χρόνος, τονίζουν ειδικοί.