Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τη σύλληψή του του από τις αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησε ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Μέσα από αναρτήσεις στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμήνυσε πως «κρατάει γερά», συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφικό υλικό από το εσωτερικό των φυλακών της Νέας Υόρκης όπου κρατείται.

Στις σχετικές εικόνες, ο ίδιος εικονίζεται φορώντας τη γκρι στολή του σωφρονιστικού ιδρύματος, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις συνθήκες κράτησής του μετά τις ραγδαίες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών.

Στις δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο Μαδούρο φοράει γκρι φόρμα και σχηματίζει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης.

Φαίνεται ότι έχει αδυνατίσει πολύ από τότε που συνελήφθη. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν χρονολογούνται από τις 25 Ιουνίου, βάσει της χρονικής σήμανσης της κάμερας, μια ημέρα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που άφησε πίσω του περισσότερους από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα.