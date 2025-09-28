Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας διεξήγαγαν νέες στρατιωτικές ασκήσεις, με χρήση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στις ακτές της Καραϊβικής, μεσούσης της κρίσης με τις ΗΠΑ οι οποίες έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις διεξήχθησαν στις πολιτείες Φαλκόν (βορειοδυτικά) και Σούκρε (βορειοανατολικά), σε μια περίοδο που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε ζητήσει ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή ενδεχόμενης ένοπλης σύγκρουσης.

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας επιδεινώθηκαν πριν από σχεδόν έναν μήνα όταν οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ισχυρή ναυτική δύναμη στην Καραϊβική, με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και τον Λευκό Οίκο να κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι διευθύνει καρτέλ. Έκτοτε, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 14 επιβαίνοντες.

Σε ρεπορτάζ για τις στρατιωτικές ασκήσεις που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, διακρίνονται ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικοί πύραυλοι Pechora να μεταφέρονται με φορτηγά σε παράκτιες περιοχές. Εκτελέστηκαν βολές προς τα ανοικτά των βενεζουελάνικων ακτών, καθώς και αποβατικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή φρεγάτας. Διεξήχθησαν επίσης ασκήσεις με ελικόπτερα και αλεξιπτωτιστές κοντά στο γειτονικό Τρινιντάντ και Τομπάγκο – νησιωτική χώρα που υποστηρίζει την ανάπτυξη αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει χαρακτηρίσει «απειλή» για τη χώρα του την αμερικανική στρατιωτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί στην Καραϊβική.