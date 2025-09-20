Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, ο Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, ζήτησε χθες Παρασκευή από τον ΟΗΕ να διενεργήσει έρευνα για τα αμερικανικά πλήγματα που κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα στην Καραϊβική κι ανακοινώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η χρήση πυραύλων (…) για τη δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων σε μικρά σκάφη είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας του ΟΗΕ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο κ. Σάαμπ «καταδικάζει σθεναρά» τις ενέργειες των ΗΠΑ «εναντίον του έθνους της Βενεζουέλας» και «απαιτεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) να αρχίσει έρευνα σε βάρος για τα γεγονότα αυτά», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που διέταξε να αναπτυχθούν πολεμικά πλοία, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας στην Καραϊβική, στο όνομα επιχείρησης για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, έχει ανακοινώσει από την αρχή του μήνα την καταστροφή τουλάχιστον τριών πλεούμενων που κατ’ αυτόν μετέφεραν ουσίες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι.

Την Τετάρτη, αντιδρώντας στην ανάπτυξη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, το Καράκας ανακοίνωσε τριήμερα στρατιωτικά γυμνάσια στο νησί Λα Ορτσίλα, περίπου 65 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα, κατά διαταγή του προέδρου Μαδούρο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί τον κ. Μαδούρο πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, του «καρτέλ των ήλιων» (Cártel de los Soles) — η ίδια η ύπαρξη της οργάνωσης αυτής αποτελεί ωστόσο αντικείμενο σφοδρών αντεγκλήσεων. Το καλοκαίρι εξάλλου διπλασίασε την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο αρχηγός του κράτους της Βενεζουέλας, που ανακοίνωσε την Πέμπτη πως θα στείλει σε λαϊκές συνοικίες στρατιωτικούς για να εκπαιδεύσουν κόσμο στη χρήση όπλων, καταγγέλλει από την πλευρά του «ιμπεριαλιστικό σχέδιο με σκοπό αλλαγή καθεστώτος, για να επιβληθεί κυβέρνηση – μαριονέτα ελεγχόμενη από τις ΗΠΑ» προκειμένου «να μας κλέψουν το πετρέλαιό μας», καθώς τα αποθέματα της χώρας είναι «τα μεγαλύτερα στον κόσμο», και «το αέριό μας», που είναι «τα τέταρτα (μεγαλύτερα) στον κόσμο».

Η Βενεζουέλα «απευθύνει έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να απαιτήσει να σταματήσουν αμέσως οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα», ανέφερε χθες από την πλευρά του μέσω Telegram ο υπουργός Εξωτερικών της λατινοαμερικάνικης χώρας Ιβάν Χιλ.

«Αμερικανοί αξιωματικοί λένε οι ίδιοι πως οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε εξωδικαστικές δολοφονίες αμάχων, με πρόθεση να σπαρθεί τρόμος στους αλιείς μας και στον λαό μας», συνέχισε και αξίωσε σεβασμό «στην εθνική, πολιτική κι εδαφική κυριαρχία της Βενεζουέλας και όλης της περιφέρειας της Καραϊβικής».