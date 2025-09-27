Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προσέφερε τη βοήθειά του στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να καταδιώξει τους ηγέτες του καρτέλ Tren de Aragua, αφού οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον διακινητών ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο έκανε αυτήν την πρόταση στις αρχές Σεπτεμβρίου στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ. Παράλληλα, του παρέδωσε μια επιστολή για τον Τραμπ με την οποία τον προέτρεψε να ξεκινήσουν απευθείας διάλογο, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.