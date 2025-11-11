Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Με 10 πολεμικά πλοία και 10.000 στρατιώτες να έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Καραϊβική – η μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση εκεί από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962 – και μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων με επικεφαλής το USS Gerald R. Ford να έχει αναλάβει θέση, κάποιο είδος στρατιωτικής επίθεσης στη Βενεζουέλα φαίνεται επικείμενο.

Η επίσημη ρητορική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυτή τη συγκέντρωση πολεμικών πλοίων και στρατευμάτων στην Καραϊβική, είναι ότι η Βενεζουέλα είναι κόμβος διακίνησης ναρκωτικών και ότι η προμήθεια ναρκωτικών σε Αμερικανούς καταναλωτές ισοδυναμεί με ένοπλη επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, δικαιολογώντας μια στρατιωτική απάντηση.

Μπροστά και στις τελευταίες εξελίξεις, ο στρατός της Βενεζουέλας προχώρησε σε μαζική ανάπτυξη των δυνάμεών του σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια κίνηση που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει απάντηση στον «ιμπεριαλισμό» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στρατιωτική κινητοποίηση συμπίπτει με την άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διακοπή της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων έξι πολεμικά πλοία, με επίσημο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών προς το αμερικανικό έδαφος. Σύμφωνα με στοιχεία των ΗΠΑ, 20 αεροπορικά πλήγματα σε σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 76 ανθρώπων.

Η Κυβέρνηση του Καράκας αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις αυτές ως πρόσχημα για την αποσταθεροποίηση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Ο Μαδούρο έχει καλέσει επανειλημμένα σε διάλογο, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα και πραγματοποιεί συχνές στρατιωτικές ασκήσεις, χωρίς πάντως όλες οι ανακοινώσεις να συνεπάγονται πραγματική εκτέλεση γυμνασίων.

Σε πρόσφατη δήλωση, ο Υπουργός Άμυνας και επικεφαλής του στρατού, Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, ανακοίνωσε την «μαζική ανάπτυξη χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών και ποτάμιων μέσων, πυραύλων, στρατιωτικών μονάδων και της μπολιβιριανής πολιτοφυλακής», στην οποία συμμετέχουν τόσο πολίτες, όσο και απόστρατοι, ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Αστυνομία.

Η δημόσια τηλεόραση VTV παρουσίασε εικόνες από στρατιωτικές ασκήσεις και δηλώσεις ανώτατων αξιωματικών από διάφορες Πολιτείες.

Ο ίδιος ο Νικολάς Μαδούρο διαβεβαίωσε ότι η χώρα διαθέτει «τη δύναμη και τη θέληση» να απαντήσει στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «εάν ο ιμπεριαλισμός επιχειρούσε πλήγμα, θα κηρυσσόταν επιστράτευση ολόκληρου του βενεζουελάνικου λαού».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη χώρα, έχει εκφράσει αντικρουόμενες θέσεις για τη στρατηγική των ΗΠΑ, μιλώντας ταυτόχρονα για πιθανές επιθέσεις και αποκλείοντας το ενδεχόμενο πολέμου.

Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πλέον προηγμένο των αμερικανικών δυνάμεων, απέπλευσε από τη βάση Ρότα στην Ισπανία προς την Καραϊβική, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική ως «απαράδεκτα», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δείχνουν ότι οι χώρες που ενεργούν χωρίς σεβασμό στον νόμο θεωρούν τον εαυτό τους υπεράνω των κανόνων.

Με πληροφορίες από: Foreignpolicy.com