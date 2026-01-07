Γενικός είναι ο ξεσηκωμός των πολιτών της Βενεζουέλας, τόσο στην πρωτεύουσα Καράκας, όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, με πολυπληθείς διαδηλώσεις, υπέρ της κυβέρνησης της χώρας και του συλληφθέντος από τις δυνάμεις των ΗΠΑ, προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Χιλιάδες πολίτες εκφράζουν με κάθε δυνατό τρόπο την συμπαράσταση τους στην κυβέρνηση και παράλληλα αποδοκιμάζουν έντονα την επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα τους.

Όλα αυτά τη στιγμή που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλά fake news με δήθεν αντικυβερνητικές, φιλοαμερικάνικες διαδηλώσεις στη Βενεζουέλα που είτε είναι από άλλες χώρες, είτε παλαιότερων ετών.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από τις διαδηλώσεις της 6ης Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα