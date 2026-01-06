Την ώρα που ο Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών, η αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ορκιζόταν και επισήμως προσωρινή πρόεδρος της χώρας.

🚨🇦🇿BREAKING: Delcy Rodríguez was sworn in in Caracas as Venezuela’s interim president pic.twitter.com/LqhxeeuqcF — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026

Την 56χρονη εργατολόγο και γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, Χόρχε, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

Την ίδια ημέρα (5/1), ορκίστηκαν επίσης οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, ιδίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στη πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης τη Δευτέρα, ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η Ντ. Ροντρίγκες δήλωσε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».

Τηλεφωνική επικοινωνία Λούλα – Ροντρίγκες

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επικοινώνησε τη Δευτέρα τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροδρίγκες, στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας κατά την οποία Αμερικανοί κομάντος αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, για να τους οδηγήσουν ενώπιων της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Στην ενημέρωση από τη βραζιλιάνικη προεδρία, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών αλλά κυβερνητική πηγή από την Μπραζίλια ανέφερε πως ο Λούλα τηλεφώνησε στη Ροντρίγκες για να επαληθεύσει αναφορές που είχε δει σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως «υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού».