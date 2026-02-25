Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας Τάρεκ Σάαμπ, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη, Αλφρέδο Ρούις Ανγκούλο, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στην Εθνοσυνέλευση της χώρας ανέφερε την Τετάρτη ο γραμματέας της.

Οι βουλευτές θα επιλέξουν τους προσωρινούς αντικαταστάτες τους, μέχρι να εκλεγούν νέος Γενικός Εισαγγελέας και νέος Συνήγορος του Πολίτη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος Χόρζε Ροδρίγκες.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες υποσχέθηκε στα τέλη Ιανουαρίου να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters