Ο νόμος περί αμνηστίας που εγκρίθηκε χθες Πέμπτη από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας δεν αφορά πρόσωπα τα οποία «ενεθάρρυναν» τις «ένοπλες ενέργειες» εναντίον της χώρας, κάτι που ενδέχεται να αποκλείσει κάποια μέλη της αντιπολίτευσης, ιδίως την επικεφαλής της και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τάχθηκε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης της 3ης Ιανουαρίου.

«Εξαιρούνται επίσης από την αμνηστία όσοι διώχθηκαν ή μπορεί να διωχθούν ή καταδικάστηκαν ή μπορεί να καταδικαστούν επειδή προώθησαν, υποκίνησαν, ζήτησαν, αξίωσαν, ενεθάρρυναν, διευκόλυναν, χρηματοδότησαν ή συμμετείχαν σε ένοπλες ή βίαιες ενέργειες εναντίον του λαού, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας από πλευράς κρατών, εταιρειών ή προσώπων» στο εξωτερικό, αναφέρει το άρθρο 9 του νόμου.

Την κατάρτιση του νόμου είχε υποσχεθεί η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό στην αρχή της χρονιάς. Αναμένεται να επιτρέψει την αποφυλάκιση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις θεωρούν πολιτικούς.

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε. Διαβιβάστηκε στην υπηρεσιακή πρόεδρο» Ντέλσι Ροντρίγκες «για την κύρωσή του», είπε στο ημικύκλιο ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφός της αρχηγού του κράτους. Η ανακοίνωση επευφημήθηκε από πολλούς βουλευτές.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP