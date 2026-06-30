Σε μια απέραντη ανθρωπιστική κρίση εξελίσσεται η κατάσταση στη Βενεζουέλα, καθώς οι επίσημες αρχές της χώρας ανακοίνωσαν μια δραματική αύξηση στον αριθμό των θυμάτων από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Η χώρα μετρά τις πληγές της μετά τη διπλή ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 24 Ιουνίου, ισοπεδώνοντας υποδομές και βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρες περιοχές.

Τα νεότερα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, αποτυπώνουν το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα ερείπια ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 1.943, ενώ οι τραυματίες που έχουν καταγραφεί και δέχονται τις πρώτες βοήθειες ή νοσηλεύονται στις υγειονομικές δομές φτάνουν τους 10.571.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το δύσκολο έργο τους στις πληγείσες ζώνες, με την ελπίδα για τον εντοπισμό επιζώντων να εξανεμίζεται όσο περνούν τα εικοσιτετράωρα.

Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο Χόρχε Ροδρίγκες, επισημαίνοντας πως ένα παιδί ηλικίας 2 ετών απεγκλωβίστηκε σήμερα. Υπολογίζοντας πως περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στη Λα Γουάιρα τη στιγμή του διπλού σεισμού, είπε πως «αν προσθέσουμε τους 13.400-13.500 ανθρώπους που κατάφεραν να σωθούν ή που έλαβαν βοήθεια, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι 19.861 ζωές σώθηκαν» στη συγκεκριμένη περιοχή, που υπέστη το χειρότερο πλήγμα.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων.