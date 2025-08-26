Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την ανάπτυξη επιπλέον 15.000 μελών των δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορά της με την Κολομβία, στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, την ώρα που εκείνη των ΗΠΑ κατηγορεί τον πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής πως είναι «επικεφαλής» καρτέλ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο μίλησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για «επιχειρησιακή ενίσχυση» στις πολιτείες Σούλια και Τάτσιρα, οι οποίες γειτονεύουν με την Κολομβία, με την «ανάπτυξη 15.000 ανδρών και γυναικών».

«Εδώ, καταπολεμάμε αληθινά τη διακίνηση ναρκωτικών. Εδώ, πολεμάμε αληθινά τις συμμορίες διακινητών ναρκωτικών σε όλα τα μέτωπα», επέμεινε, αφού ανακοίνωσε την κατάσχεση 52,7 τόνων ναρκωτικών από την αρχή της χρονιάς, ή αλλιώς, κατ’ αυτόν, το 70 ως 80% των ουσιών που διέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο Μαδούρο και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Καμπέγιο, πως διευθύνουν αυτό που αποκαλούν Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), που εντάχθηκε νωρίτερα φέτος από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων. Προσφέρει αντίστοιχα αμοιβές 50 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή τους.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τρία αντιτορπιλικά, πλέουν για να αναπτυχθούν στα διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας στην Καραϊβική. Η Ουάσινγκτον λέει πως θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική επικράτεια.

«Γιατί δεν αναπτύσσετε τους στόλους σας και τα αεροπλάνα σας εκεί, για να καταπολεμήσετε το 87% των ναρκωτικών, που βγαίνει από την Κολομβία;» διερωτήθηκε ο Καμπέγιο, δείχνοντας στον χάρτη τις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό. Αντί γι’ αυτό, «τα αναπτύσσουν και ανησυχούν για εκεί από όπου υποτίθεται πως φεύγει το 5%», πρόσθεσε.

Η Κολομβία είναι η χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης στην υφήλιο. Το 2023, η παραγωγή υδροχλωρικής κοκαΐνης έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ στη χώρα αυτή, στους 2.600 τόνους, αυξημένη κατά 53% από το 2022, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ. Την ίδια χρονιά, η επιφάνεια όπου καλλιεργείται παράνομα κόκα, το φυτό τα φύλλα του οποίου είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής της λευκής σκόνης, ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα (+10%).