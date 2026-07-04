Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι Αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας οι τραυματίες είναι 12.666 και οι άστεγοι περίπου 15.000. Την Πέμπτη, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες έκανε λόγο για 2.595 θανάτους.

Οι Αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000.