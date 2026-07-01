Σε απέραντο νεκροταφείο έχει μετατραπεί η Βενεζουέλα μετά το διπλό, ισοπεδωτικό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων να ανεβαίνει δραματικά ώρα με την ώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 2.295, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 11.267.

Επταήμερο εθνικό πένθος Μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων. «Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια για τις ζωές που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς», ανέφερε σε συγκινησιακά φορτισμένο μήνυμά της, γνωστοποιώντας ότι η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Αγωνία στα συντρίμμια για χιλιάδες αγνοουμένους Μια εβδομάδα μετά την εκδήλωση των δύο ισχυρότατων δονήσεων, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα. Στην πληγείσα πολιτεία Λα Γκουάιρα, περισσότεροι από 100 διασώστες από τη Βενεζουέλα, τις ΗΠΑ και τη Χιλή δίνουν μια συγκλονιστική, ολoνύχτια μάχη κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα που παραμένει παγιδευμένος στα χαλάσματα.

Οι αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν βάσιμους φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, καθώς η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται. Παράλληλα, οι χιλιάδες τραυματίες και εκτοπισμένοι που έχουν μείνει άστεγοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, στέγη και καθαρό νερό, με τον κίνδυνο έξαρσης μολυσματικών ασθενειών να παραμένει σε κόκκινο συναγερμό.

Βίντεο από τις έρευνες στα συντρίμμια: