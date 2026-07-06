Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε την 24η Ιουνίου τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φθάνοντας τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση χθες Κυριακή.

«Επίσημος απολογισμός έως την 5η Ιουλίου: 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι Αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000. Κάποιες άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, προχθές Σάββατο, έκανε λόγο για 2.954 νεκρούς.