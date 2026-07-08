Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου έγινε ακόμη πιο βαρύς, φτάνοντας τους 3.685 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Εκτός από τους 3.685 νεκρούς, γίνεται λόγος για 16.740 τραυματίες. Οι Αρχές αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι έως και 50.000. Άλλες πηγές αναφέρονται σε μέγεθος πιο κοντά στους 10.000.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 νεκρούς.