Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν έπληξε ο διπλός καταστροφικός σεισμός τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έχει φτάσει ως τώρα τους 6.125, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο, εβδομαδιαίο πλέον, απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του κράτους της Λατινικής Αμερικής, τον Χόρχε Ροδρίγκες.

Εβδομάδες μετά την καταστροφή, δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, η οποία υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον και προκάλεσαν την πλήρη κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτηρίων. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 5.546 νεκρούς.